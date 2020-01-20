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10:58

73 муниципала подписались в защиту Муринского парка

фото ЗакС политика 73 муниципала подписались в защиту Муринского парка

Муниципальные депутаты из различных районов Петербурга поддержали обращение к губернатору Александру Беглову с просьбой не допустить строительство на территории Муринского парка, сообщила ЗАКС.Ру защитница зеленой зоны Марианна Бакан.

Она уточнила, что документ уже передан в приемную Смольного. Обратившиеся просят отнести всю территорию парка к перечню зеленых насаждений общего пользования.

Бакан отметила, что под обращением не подписался ни один депутат МО «Академическое», на территории которого находится эта рекреационная зона.

Большинство поддержавших Муринский парк – представители «Яблока» (21 человек), 20 подписавшихся депутатов – самовыдвиженцы, 18 избрались от «Справедливой России», по пять человек – от ЛДПР и Партии Роста, трое представляют КПРФ. Из единороссов автограф под документом поставила только депутат МО № 15 Татьяна Буянова.

На участке площадью 1,8 га, фактически находящемся на территории Муринского парка, но юридически выведенном из его состава, компания «Анна Нова» планирует строительство второй очереди спортивного комплекса Nova Arena.

В июле 2019 года подрядчики проекта начали расчищать строительную площадку, что стало поводом для акций протеста. По словам защитников парка, было вырублено 75 деревьев. Вскоре работы были заморожены, а пресс-служба Смольного сообщила, что Беглов объявил выговор трем вице-губернатором в связи с ситуацией в Муринском парке. Через неделю глава города встретился с представителями инициативной группы защитников зеленой зоны. Он заявил, что застройщик должен предоставить концепцию развития территории, которая бы устроила все стороны конфликта. На 20 января сроки презентации такой концепции горожанам остаются неизвестными.

Отметим, что еще в июле инициативная группа защитников парка опасалась, что заморозка реализации спортивного проекта связана с предстоящими губернаторскими выборами Беглова, а строительство Nova Arena 2 может возобновиться после их проведения. В то же время представители «Анна Нова» заявляли, что акции противников спортобъекта связаны с активностью перед губернаторскими и муниципальными выборами.   


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 МО Смольнинское
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 МО Ульянка
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 МО Шувалово-Озерки
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 МО Южно-Приморский
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 МО №15
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 МО №72
 

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