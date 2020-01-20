Чиновники Чувашии пояснили, что имел в виду губернатор, когда призывал "мочить" журналистов

Представители губернатора Чувашии раскрыли суть его послания, адресованного журналистам и блогерам, выставляющим власти региона в "неугодном" свете. Днем ранее Михаил Игнатьев заявил, что очерняющих чиновников и плоды их деятельности работников медиа "надо мочить".

Как утверждают коллеги Игнатьева, фразу традиционно неверно интерпретировали, на самом деле она означала "раскрывать сведения о способах заработка и мотивации" тех, кто пишет и публикует "неправду по заказу".

"Что касается слова „мочить“, то в данном случае оно несло контекст „раскрывать подноготную“, писать о заказчиках и целях этой информационной войны, о тех, кто за деньги и по заказу пишет неправду или передёргивает факты", - уведомили РИА "Новости" в пресс-службе Игнатьева.

Ранее, напомним, выступавшим против властей региона студентам грозили отчислением из вузов за акции протеста.