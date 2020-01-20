Жители Центрального района устроят чаепитие у Смольного в защиту "Сада на Неве"

Активисты «Центрального района за комфортную среду обитания» намерены утром 21 января устроить открытое чаепитие у Смольного.

Участники собираются прийти к зданию правительства Петербурга с термосами и печеньем. За чашкой утреннего чая они планируют обсудить борьбу за «Сад на Неве», которому ранее горсуд Петербурга отказался вернуть статус зеленой зоны. Организаторы чаепития надеются, что чашку чая с ними разделят и чиновники Смольного.

На месте «Сада на Неве» петербургские власти решили построить судебный квартал. До этого его хотели разместить на набережной Европы, однако там решили разбить арт-парк. При этом губернатор Александр Беглов не увидел оснований отменять разрешение на строительство судебного квартала там, несмотря на перенос проекта.

Активисты и депутаты МО «Смольнинское» выступают против застройки сада. Они ссылаются на то, что зеленых зон в Центральном районе меньше, чем это требуется по нормативу.

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