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11:57

Макаров хочет запретить любое строительство на Петровской косе

фото ЗакС политика Макаров хочет запретить любое строительство на Петровской косе

Спикер петербургского парламента Вячеслав Макаров внес на рассмотрение руководимого им органа личную градозащитную инициативу: он предлагает запретить проводить любые строительные работы в сквере на Петровской косе, добавив зеленую зону в закон о ЗНОП.

На сегодняшний день часть обозначенной территории занимает крупнейший в европейской части РФ петербургский Речной яхт-клуб профсоюзов.

Комментируя инициативу, спикер отметил, что ему поступило множество обращений как от жителей Петроградки, так и самих яхтсменов, которые попросили оградить сквер от коммерческой застройки.

"Когда очередная новостройка начинает угрожать привычному месту семейного отдыха горожан, мы должны это предотвратить. Сквер и территорию яхт-клуба предлагается внести в перечень территорий ЗНОП городского значения, что наложит запрет на любое строительство. Это делается в интересах жителей нашего города", - декламировал Макаров.

Следует отметить, что спикер ЗакСа так бережно охраняет лишь зеленые зоны родной ему Петроградской стороны. В то же время защищать от масштабной стройки "Сад на Неве" он отказался.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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