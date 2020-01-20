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11:58

Требующие биткоины от Малофеева угрожают срывом работы судов Петербурга дважды в день

фото ЗакС политика Требующие биткоины от Малофеева угрожают срывом работы судов Петербурга дважды в день

Петербургские суды возвращаются к работе после уже ставшей обыденной волны эвакуаций, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

К работе вернулись Красногвардейский, Сестрорецкий, Октябрьский, Петродворцовый, Колпинский, Ленинский, Смольнинский районные суды. Ленинскому, Дзержинскому, Колпинскому и Красногвардейскому судам пришлось эвакуироваться повторно.

Злоумышленники в письме с угрозами минирования заявили, что если через неделю-две их условия не будут выполнены, то они намерены заставлять суды эвакуироваться дважды в день: утром и вечером.

Отправители писем угрожают судам и ряду других объектов заложенными бомбами уже почти три месяца, с 28 ноября, каждый будний день. Поступают угрозы и о минировании школ, торговых центров, станций метро, медицинских учреждений. Во всех случаях тревога оказывается ложной.

Авторы угроз регулярно упоминают в письме бизнесмена Константина Малофеева. Они требуют от него перечислить им 120 биткоинов, пропавших с криптобиржи WEX. В конце декабря выяснилось, что отправителем писем может быть житель Украины, у которого на этой бирже «зависла» примерно такая сумма биткоинов.

 

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