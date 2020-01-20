Марш памяти Немцова планируется в Петербурге 29 февраля

Акция памяти убитого политика Бориса Немцова в Петербурге запланирована на субботу, 29 февраля, сообщил ЗАКС.Ру член организационного комитета мероприятия, активист «Открытой России» Павел Чупрунов.

Он уточнил, что акция планируется в формате шествия.

Оргкомитет провел первое собрание в воскресенье, 19 января. В него вошли представители «Открытой России», петербургского штаба Алексея Навального, партии «Яблоко», Либертарианской партии России, движений «Весна», «Время», «Чайный клуб» и «АгитРоссия». Также среди организаторов шествия депутаты Законодательного собрания Максим Резник и Борис Вишневский.

По словам Чупрунова, в начале февраля пройдет второе собрание оргкомитета, на котором станут известны варианты маршрута марша.

Акции памяти Немцова проходят ежегодно. Однако Смольный каждый раз отказывается согласовывать шествие и соглашается только на формат митинга.

В Москве марш памяти Немцова также запланирована на 29 февраля. Ожидается, что его организаторы выйдут под лозунгами «за сменяемость власти в России» и «против узурпации».

Напомним, бывший губернатор Нижегородской области и первый вице-премьер правительства России Немцов был убит киллером в центре Москвы, на Большом Москворецком мосту, 27 февраля 2015 года.

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