Богатейшая африканка с гражданством РФ стала героиней коррупционного скандала

Родная дочь экс-президента Анголы и, по совместительству, самая богатая женщина Африки (Forbes оценивает её состояние в 2,2 млрд долларов) Изабель душ Сантуш стала героиней коррупционного изыскания, которое подготовили журналисты консорциума ICIJ.

Некоторое время назад выяснилось, что дама имеет гражданство РФ: это подтверждали как источники РИА "Новости", так и ТАСС.

ICIJ утверждают, что Сантуш, её супруг и группа посредников учредили огромную бизнес-империю с более чем 400 различными компаниями в 41 стране мира. Журналисты полагают, что за последние 10 лет фирмы заключали недобросовестные сделки и получали от правительства Анголы кредиты, контракты на общественные работы и другие виды деятельности на миллиарды долларов.

Например, в одном случае тысячи семей Луанды лишились жилья из-за того, что клану Сантуш понадобилось реализовать некий инвест-проект. Данная информация получила распространение благодаря утечке данных из базы LuandaLeaks.

Сантуш уверена, что расследование ICIJ основано на "поддельных документах и ложной информации" и является лишь очередной попыткой дискредитировать её семью.

Ранее суд Анголы арестовал финансовые активы Сантуш: местные власти утверждают, что она задолжала стране 1 млрд долларов. Её обвиняли в том числе в попытке вывести деньги в Россию.