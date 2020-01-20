Мэр Новокузнецка хочет засудить "Интерфакс" из-за новости о переносе открытия школы

Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов собирается подать в суд на информагентство «Интерфакс» из-за новости о переносе открытия школы, обратила внимание «Тайга.инфо».

В эфире программы «Утром с мэром» на муниципальном канале Ново-ТВ Кузнецов ответил на вопрос ведущего о школе №81, которую строят с 2013 года. В новости от 15 января «Интерфакс» сообщил со ссылкой на представителей мэрии, что школа должна была начать работу с января, но дату открытия перенесли на неопределенный срок.

«Все эти "интерфаксы", конечно, не делают нам доброго отношения. И я распорядился с тем, чтобы обратиться с исковым требованием извиниться либо понести настоящую информацию», - заявил Кузнецов.

«Нельзя так относиться к делу, которое было сделано, прежде всего, командой губернатора. Губернатором, который нашел финансы все-таки. Проблема-то в чем была? Не было финансов. Не было финансовой последовательности, и подрядчик был такой поэтому. И проект делался вот так. Это все отголоски вот такого вот беспорядочного отношения», - объяснил проблемы со строительство школы мэр.

Ранее Кузнецов в своем Instagram заявил, что сейчас педагоги обустраивают свои кабинеты, а в школе «заканчивается укомплектование профильными педагогическими кадрами». По его словам, в ближайшую неделю запланированы родительские собрания, затем начнется процедура формирования самих классов.