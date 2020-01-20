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13:06

"Сбербанк" подумывает подать заявление о банкротстве "Метростроя"

фото ЗакС политика "Сбербанк" подумывает подать заявление о банкротстве "Метростроя"

"Сбербанк" рассматривает вариант обратиться в соответствующие органы с заявлением о банкротстве компании "Метрострой", следует из информации, опубликованной на портале Федресурса, которую приводит "Интерфакс".

В свою очередь в пресс-службе компании пояснили, что намерения банка отнюдь не говорят о его готовности действовать.

На сегодняшний день стороны находятся в стадии переговоров. Не исключается и мирный исход всех споров.

Единственный подрядчик возведения петербургской подземки продолжает судиться со Смольным ввиду обилия финансовых и бюрократическим проблем. Частично вопросы были урегулированы, поэтому компании, пребывавшей на грани банкротства, позволили заняться строительством новых станций. Из-за финансовых проблем "Метрострой" постоянно задерживал зарплаты своим рабочим: проходчики некоторых станций из-за этого бастовали. Зимой 2019 года был арестован генеральный директор "Метростроя" Николай Александров. Кроме него под арест отправили еще несколько сотрудников компании. 17 декабря совет директоров возглавил Сергей Харлашкин.

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