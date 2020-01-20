На улице Маршала Казакова открылась новая школа

Сегодня, 20 января, свои двери открыла школа №219, расположенная на улице Маршала Казакова, 68, корп. 2: в торжественном церемониале по случаю традиционно поучаствовал градоначальник Петербурга Александр Беглов, уведомляет его пресс-служба.

"Мы решили не дожидаться нового учебного года, а открыть ее сейчас", - известил собравшихся губернатор, напомнивший, что в 2020 году в эксплуатацию должны быть введены ещё 7 общеобразовательных учреждений.

В новой школе будут проходить обучение 1375 детей. Внутри имеются специализированные кабинеты, лингафонные классы, учебные лаборатории, столовая, актовый зал, спортивный зал, стадион. Кроме того, в здании есть два бассейна.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.