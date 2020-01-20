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14:55

"Я - человек с доброй душой": Глава Чувашии больше не хочет "мочить" журналистов

фото ЗакС политика "Я - человек с доброй душой": Глава Чувашии больше не хочет "мочить" журналистов

Руководитель Чувашии Михаил Игнатьев извинился за свой пассионарный выпад в адрес порицающих власти журналистов и блогеров.

"Я всегда корректно относился к журналистам, которые объективно критикуют, корректно подают статьи. У тех, чьи чувства задел словом "мочить", я - человек с доброй душой - прошу прощения", - цитирует обращение Игнатьева его пресс-служба.

18 января, выступая на торжествах по случаю Дня российской печати, глава республики разразился бранной речью в адрес работников СМИ, которые, по его ведому, только и делают, что "с утра до вечера критикуют" и "пишут, как хорошо в Европе, как хорошо в Америке".

Из-за этого, сетовал Игнатьев, люди начинают выходить на протестные митинги, с которыми постоянно приходится разбираться местным властям, вместо того, чтобы работать на благо общества. Именно поэтому лиц, дискредитирующих чиновников, и следует "мочить".

Ранее прояснить смысл послания Игнатьева попыталась его пресс-служба, заявившая, что управленец употребил данное слово в значении "раскрывать подноготную".

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