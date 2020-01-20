Экс-глава комитета по строительству Кулаков стал первым замглавы администрации губернатора

Бывший глава комитета по строительству Петербурга Леонид Кулаков назначен первым замглавы администрации губернатора Петербурга, передает «Фонтанка.ру».

О назначении Кулакова сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов на совещании членов правительства. Председатель правления ГК «Росстройинвест» Игорь Креславский, который занял место главы комитета по строительству, займется ликвидацией дисбаланса между социальной и жилой застройкой, сообщил Беглов.

Он поручил Креславскому обратить особое внимание на строительство поликлиник, школ и детских садов в Шушарах. Ранее жители Шушар неоднократно выходили к Смольному с пикетами.

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