Депутат ЗакСа Киселева предложила провести всенародный опрос по мусорной реформе

Депутат Законодательного собрания Елена Киселева предложила обсуждать мусорную реформу публично и провести всенародный опрос об отношении жителей Петербурга к предстоящим изменениям. Соответствующее заявление парламентарий сделала на дискуссии «Мусорная схема Санкт-Петербурга - собрание ошибок или беспредел?» 20 января, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

По словам Киселевой, проблема привлекла к себе большое внимание общественности, и исполнительная власть должна объяснять людям детали проекта мусорной схемы.

- Наверно, исполнительная ветвь власти должна изыскивать возможности приезжать и рассказывать людям: опасны, безопасны эти заводы. Я, честно говоря, не буду оценивать, дорого это или дешево... Я бы запустила, например, всенародный опрос: что мы хотим? - предложила парламентарий.

Она отметила, что на прошлой неделе происходило обсуждение мусорной реформы в Колпино. Исполнительная власть на встречу не приехала, уточнила Киселева.

София Саттарова

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