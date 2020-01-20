Медведев и Мишустин поучаствовали в заседании Совбеза под руководством Путина

Российский глава Владимир Путин провел первое в текущем году заседание Совета безопасности, в котором впервые в новых должностях приняли участие Дмитрий Медведев и Михаил Мишустин, извещает пресс-служба Кремля.

Президент отчитался о своей поездке на международную конференцию по Ливии, которая прошла 19 января в Берлине. Кроме того, на заседании были подняты вопросы "социально-экономического развития страны".

Медведев объявил о роспуске российского правительства 15 января - сразу после того, как Путин огласил свое ежегодное послание Федеральному собранию. В качестве кандидатуры нового премьера был предложен экс-глава ФНС Мишустин - 16 января его назначение одобрила Госдума. В свою очередь Медведев получил должность заместителя председателя Совбеза.