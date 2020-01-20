Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект о поправках к Конституции

Российский глава Владимир Путин внес на рассмотрение федерального парламента проект законотворческой инициативы, предполагающей внесение ряда корректив в Основной закон страны, известил общественность кремлевский пресс-секретарь Дмитрий Песков, которого цитирует "Эхо Москвы".

Представлять законопроект президента доверили сенаторам Андрею Клишасу, Павлу Крашенинникову и Талии Хабриевой.

Добавим, среди поправок, обозначенных Путиным в послании Федеральному собранию, - ужесточение требований к кандидатам в президенты, сокращение максимального количества президентских сроков до двух, наделение Госдумы полномочиями утверждать федеральных министров, установление приоритета российского права над международным. Для проработки изменений была учреждена рабочая группа из 75 общественных деятелей.

В размещенном на сайте Госдумы документе предлагается внести изменения в 22 статьи Конституции.

Общероссийское голосование по поправкам в Основной закон может пройти уже 12 апреля.