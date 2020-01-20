"9 минут на решение": Мосгорсуд отказался исключать ФБК из реестра иноагентов

Горсуд Москвы не стал удовлетворять апелляцию Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, отказавшись удовлетворять ходатайство об исключении организации из перечня "иностранных агентов", информирует "Интерфакс".

"Судьи вернулись! 9 минут на решение о сохранении статуса иностранного агента для ФБК!" - делится негодованием "Команда Навального" в Twitter.

В реестр иностранных агентов ФБК включили 9 октября прошлого года. Минюст обнаружил зарубежное финансирование фонда и незамедлительно прикрепил к нему соответствующий ярлык. Ведомство располагает информацией, что ФБК поступали денежные средства от неких спонсоров из США и Испании.

В середине декабря 2019 года ФБК направил в Минюст заявление с просьбой исключить организацию из реестра иноагентов, так как она якобы отказалась от иностранного финансирования и возвратила все деньги, полученные из-за рубежа, всем дарителям.