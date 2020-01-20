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17:30

СМИ: Министром юстиции может стать однокурсник Медведева, а ответственным за спорт - глава "Газпром-медиа"

фото ЗакС политика СМИ: Министром юстиции может стать однокурсник Медведева, а ответственным за спорт - глава "Газпром-медиа"

Новым главой Министерства юстиции может стать бывший однокурсник Дмитрия Медведева Константин Чуйченко, ранее занимавший должности вице-премьера и начальника аппарата кабмина, поделились с "Проектом" анонимные источники.

На сегодняшний день во главе ведомства находится другой приятель Медведева, выпускник юрфака СПбГУ Александр Коновалов: слухи о его уходе из правительства уже давно ходят в кулуарах госструктур.

Также на место вице-премьера, курирующего спорт, вместо Ольги Голодец может претендовать Дмитрий Чернышенко - глава "Газпром-медиа" и Континентальной хоккейной лиги. Не исключено, что само министерство спорта будет упразднено и на его месте сформировано федеральное агентство.

Помимо прочего, информаторы "Проекта" предрекли отставку министра просвещения Ольги Васильевой, министра цифрового развития Константина Носкова, главы Минздрава Вероники Скворцовой и руководителя Минкульта Владимира Мединского.

Медведев объявил о роспуске российского правительства 15 января - сразу после того, как Путин огласил свое ежегодное послание Федеральному собранию. В качестве кандидатуры нового премьера был предложен экс-глава ФНС Мишустин - 16 января его назначение одобрила Госдума. 

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