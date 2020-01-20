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18:20

Лоукостер Wizz Air запустит новые направления из Петербурга летом

фото ЗакС политика Лоукостер Wizz Air запустит новые направления из Петербурга летом

Венгерский лоукостер Wizz Air откроет прямые рейсы из аэропорта Пулково по новым направлениям, передает ТАСС со ссылкой на гендиректора авиакомпании Джозефа Варади.

С лета 2020 года самолеты лоукостера из Петербурга будут летать в Братиславу, Вильнюс, Бухарест и Софию. По словам Варади, в Братиславу будут выполняться по четыре рейсам в неделю с 1 июня, в Вильнюс – дважды в неделю с 3 июня, в Софию – трижды в неделю со 2 июля, в Бухарест – три раза в неделю с 1 июля.

С 1 января в Пулково введен режим «открытого неба» в тестовом режиме, который будет действовать пять лет. Теперь иностранные авиакомпании могут летать не из страны своей регистрации.

Пулково попросил правительство России установить для аэропорта режим открытого неба, и после этого заявки на полеты из Петербурга подали ведущие лоукостеры  Европы: кроме WizzAir, это Ryanair и EasyJet.

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