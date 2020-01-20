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20 января, 18:51

Мосгорсуд счел незаконным обыск у стравропольского "навальниста" в рамках дела ФБК

фото ЗакС политика Мосгорсуд счел незаконным обыск у стравропольского "навальниста" в рамках дела ФБК

Городско​й суд Москвы отменил постановление Басманного райсуда о проведении обысков у активиста ставропольского штаба Алексея Навального Кирилла Мищенко, рассказал в своем Telegram-канале глава "Агоры" Павел Чиков.

В апелляции адвокат Мищенко Татьяна Молоканова указывала, что суд первичной инстанции не выяснил, "имелись ли обстоятельства, свидетельствующие о необходимости безотлагательного производства обыска", и дал разрешение на проведение оперативных мероприятий.

Напомним, первая волна обысков в домах активистов и в региональных штабах Навального прошла в 43 российских регионах 13 сентября 2019 года. Второй раз силовики нагрянули к "навальнистам" через месяц - "под раздачу" попал и Мищенко.

СК считает, что оппозиционеры "отмыли" 75 млн рублей.

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