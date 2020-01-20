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19:07

Любитель рэпа в костюме "Адидас" покусал депутата МО "Княжево" в продуктовом магазине

фото ЗакС политика Любитель рэпа в костюме "Адидас" покусал депутата МО "Княжево" в продуктовом магазине

Депутат МО «Княжево» Илья Рубцов получил травмы в результате стычки с нетрезвым нарушителем спокойствия в продуктовом магазине, сообщили представители ЛДПР.

Инцидент произошел утром 18 января. Рубцов в магазине столкнулся с агрессивным молодым человеком с переносной колонкой, из которой громко играла музыка. По данным 47news, дебошир в костюме «Адидас» слушал рэп.

Рубцов сделал парню замечания, и тот набросился на него с кулаками. Во время потасовки нарушитель успел покусать депутата и надорвать ему кусок уха. Он скрылся до приезда полицейских.

По словам Рубцова, в этом магазине «регулярно собираются неблагонадёжные граждане», которые слушают музыку, пьют и мешают жителям соседних домов. Он подозревает, что магазин торгует алкоголем с нарушениями. Депутат восстанавливается после травмы и собирается продолжить проверки круглосуточных магазинов.


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