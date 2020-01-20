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20 января, 19:34

Мосгорсуд подтвердил отказ Минюста регистрировать партию "Россия будущего"

фото ЗакС политика Мосгорсуд подтвердил отказ Минюста регистрировать партию "Россия будущего"

Мосгорсуд оставил без изменений решение Замоскворецкого суда столицы об отклонении жалобы на отказ Минюста регистрировать партию «Россия будущего», передает «Интерфакс».

В октябре 2019 года суд отклонил жалобу директора Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова. Перед этим в начале июня ведомство отказывалось регистрировать партию, ссылаясь на то, что это название уже использовала другая партия. Под таким названием Минюст в мае зарегистрировал бывшую Партию свободных граждан.

С 2014 года оппозиционер Алексей Навальный пытался зарегистрировать Партию прогресса, но в итоге под этим именем зарегистрировали в 2018 году бывшую «Гражданскую позицию». В октябре 2018 года Замоскворецкий суд Москвы признал законным отказ Минюста в регистрации партии Навального.

Апелляция, поданная соратниками политика в Мосгорсуд, успехом не увенчалась: суд второй инстанции подтвердил законность решения первой. Тогда Жданов заявлял, что намерен дойти до Европейского суда по правам человека, и шутил, что там дело будет называться «"Россия будущего" против России».

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