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20 января, 20:00

По делу о превышении полицейскими полномочий в отношении Голунова никто не задержан

фото ЗакС политика По делу о превышении полицейскими полномочий в отношении Голунова никто не задержан

По делу о превышении полицейскими полномочий при задержании корреспондента «Медузы» Ивана Голунова пока никто не задержан, передает ТАСС со ссылкой на адвоката Сергея Бадамшина.

20 января Голунов прибыл в Следственный комитет для допроса. По словам Бадамшина, у него и его доверителя следователи пытались взять подписку о неразглашении, но Бадамшин и Голунов отказались ее давать. Это был первый допрос Голунова в качестве потерпевшего по этому делу.

Следственный комитет возбудил дело по ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий), связанное с задержанием Голунова, 18 декабря 2019 года: за день до ежегодной пресс-конференции президента Владимира Путина, на которой последний объявил об этом. Дело возбудили спустя полгода после того, как следствие признало, что журналисту пытались подкинуть наркотики. До возбуждения дела Голунов подавал жалобу в Басманный суд Москвы на бездействие СК при расследовании, однако суд ее отклонил. Тогда же выяснилось, что материалы проверки по делу засекречены.

Имена задержавших Голунова полицейских известны. Летом они были уволены, вместе с ними - начальник УВД по ЗАО Москвы Андрей Пучков и начальник управления по контролю за оборотом наркотиков Юрий Девяткин. Оперативники пытались оспорить свое увольнение в суде, но проиграли. В начале декабря суд отклонил жалобу Максима Уметбаева: Голунов указывал, что именно он ударил его при задержании. Один из задерживавших Голунова - Акбар Сергалиев - после увольнения устроился на работу в сеть магазинов «Красное и белое» главой охраны

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