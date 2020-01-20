Транспортная реформа: Риски неокупаемости и соблазны безбилетного проезда

Чиновники Смольного 20 января снова рассказали депутатам Законодательного собрания о подготовке к транспортной реформе. Отказываться от старых автобусов Петербург планирует постепенно, в течение года. За два месяца до начала реформы о ней начнут активно рассказывать жителям. В городе появится проездной, действующий 60 минут, и штат автобусных контроллеров вместо кондукторов. Количество маршрутов наземного автотранспорта уменьшится с 648 до 484 единиц с середины июля, но новые остановки организуют только к октябрю.

Обсуждение петербургской транспортной реформы состоялось на заседании комиссии ЗакСа по промышленности, экономике и предпринимательству. В прошлый раз члены комиссии и чиновники встречались на этой площадке ровно три месяца назад, 21 октября. Оказалось, что с тех пор произошло много нового. В первую очередь, государственное казенное учреждение «Организатор перевозок» пересмотрело схему транспортных линий. Решили оставить больше маршрутов: если раньше планировали убрать 278, то теперь только 164 линий. Из оставшихся 484 по 120 будет работать государственное унитарное предприятие «Пассажиравтотранс», а по остальным – частные перевозчики. Восемь маршрутов будут абсолютно новыми.

Городские власти разыграют среди частников 42 лота, каждый из которых включает порядка 10 маршрутов. И.о. директора «Организатора перевозок» Владимир Шведченко сообщил журналистам, что стоимость самого дешевого лота составляет около 900 млн рублей, а самого дорого – порядка 5 млрд.

Раньше Смольный требовал от потенциальных перевозчиков, чтобы уже к 16 июля, дате начала реализации реформы, они заменили единицы автопарка, выпущенные до 2018 года. Теперь условие смягчили, осознав, что выполнить его будет непросто. Шведченко рассказал депутатам, что победители конкурсов по 28 из 42 лотов получат право обновить свой подвижной состав в течение одного года, то есть до 16 июля 2021 года. При этом он надеется, что компании справятся с задачей досрочно.

Перечисляя доводы за новую систему наземного общественного транспорта, и.о. директора «Организатора перевозок», помимо уже знакомых аргументов о снижении интервалов между автобусами одной линии, распространения льгот на весь общественный транспорт и уменьшения количества аварий, упомянул о новом тарифе «60 минут». Купив билет, можно будет в течение часа пересесть по нему на другой автобус. У Шведченко уточнили, будет ли это распространяться на метро.

- Такого решения пока не принято, - признался руководитель.

Первая партия современных остановок c заездными «карманами» - еще одно ожидаемое детище транспортной реформы - появится только к 1 октября, сообщил депутатам заместитель председателя комитета по развитию транспортной инфраструктуры Сергей Румянцев. Коммунистка Ирина Иванова переспросила, не ослышалась ли она, и правда ли остановки появятся только в октябре.

- А до 1 октября, где будут останавливаться? Где попало? – продолжила представительница КПРФ, получив утвердительный ответ. – Вы же вводите и новые маршруты.

Румянцев ответил, что с лета остановки будут организованы по временной схеме, без «карманов».

Также Иванова поинтересовалась, будет ли в ходе реформы установлен регулируемый тариф или возможен вариант с частично нерегулируемым. Глава комитета по транспорту Александр Головин объяснил, что его ведомство – за регулируемый тариф, но окончательное решение озвучивать пока рано. Заместитель председателя комитета финансов Сергей Макеев ответил более уверенно. Он подтвердил, что в Смольном рассматривали два варианта тарифной политики, но решили остановиться на регулируемом тарифе.

За два месяца до начала реализации реформы городские власти начнут массированную информационную кампанию, чтобы «доказать преимущества» новой системы и рассказать об изменениях маршрутной сети. Депутат-единоросс Денис Четырбок поинтересовался, не слишком ли это короткий срок, и предложил начать информировать с марта, в том числе с помощью муниципальных и районных газет. Шведченко согласился с тем, что это отличный способ предоставления информации людям пожилого возраста:

- Мы собираемся несколькими волнами информировать. Чтобы человек один раз получил информацию, потом второй, третий раз. Надо ли это начинать в марте? Может быть, действительно надо. Что касается ресурсов районных администраций - безусловно! Мы уже в апреле придем с предложениями, как их использовать.

Кроме того, Четырбок предложил открыть автобусный маршрут от метро «Проспект Ветеранов до аэропорта Пулково. Руководитель «Организатора перевозок» пообещал оценить возможность выполнения этого проекта.

Риски предстоящей реформы перечислил Сергей Макеев из комитета по финансам. Главный, по его словам, это возможная неокупаемость. На транспортные задумки Смольного должно уйти порядка 13 млрд рублей только в 2020 году. По словам Макеева, есть опасение, что часть этих средств придется закрывать за счет доходов в казну из других источников. Также есть риски неготовности передвижного состава и транспортной инфраструктуры.

- Сергей Викторович не уверен, что мы соберем деньги, а я уверен, что питерцы будут платить за проезд, - прокомментировал скепсис своего коллеги и.о. директора «Организатора перевозок» Шведченко.

В порядочности горожан он не сомневается, несмотря на то, что соблазн для них будет велик. В ходе реформы город откажется от кондукторов. Вместо них – как в западноевропейских странах – начнут работать контролеры:

- Достаточно большой штат контролеров – порядка 300 человек – будет ежедневно присутствовать на всех маршрутах. Предполагается, что в день на маршруте хотя бы один кондуктор появится. Или есть такая формула, минимум один раз в месяц пассажир будет видеть контролера. Это будет дисциплинировать.

В ближайшие месяцы «Организатор перевозок» намерен достигнуть договоренности с полицией, чтобы блюстители порядка, в случае необходимости, могли приезжать и разбираться с безбилетниками, не желающими подчиняться контролерам.

Со стороны депутатов критических замечаний в адрес организаторов транспортной реформы на этот раз звучало немного. Коммунистка Иванова отметила, что полностью просчитать грядущие изменения городская власть не смогла, доверившись комитету по транспорту.

- На сегодняшний день я нахожусь в неведении. Может быть, я соглашусь с Александром Николаевичем [Головиным]. Когда-то в марте он нам сказал, что транспортную концепцию может понять только транспортник, - поделилась своими впечатлениями от услышанного депутат от КПРФ.

Оксана Дмитриева из Партии Роста считает, что данные положительных итогов транспортной оптимизации, которые раз за разом озвучивают руководители «Организатора перевозок», «взяты с потолка».

- Когда вы сняли другие маршруты, вы же должны смоделировать, как это повлияет [на жизнь граждан]. А у вас модели нет! Причем модели нет, не потому что ее вообще нет, вы даже не обращались в институт РАН. Почему вы это до сих пор не сделали, совершенно непонятно, - возмутилась депутат.

Единороссы обошлись без критических реплик, ограничившись адресными замечаниями по отдельным маршрутам и объектам транспортной инфраструктуры на территории своих округов.

Сергей Еремеев

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.