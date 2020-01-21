Глава ПФР сообщил об уменьшении числа пенсионеров после пенсионной реформы

Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов в интервью «Российской газете» заявил, что в 2019 году на пенсию вышли примерно на 355 тысяч человек меньше, чем до повышения пенсионного возраста, а в 2020 году выход на пенсию будет отложен уже в общей сложности для 800 тысяч человек.

«В 2020 году отложится выход на пенсию у 800 тысяч человек, но это нарастающим итогом - то есть с учетом тех, у кого сдвинулась пенсия в 2019 году», - пояснил Дроздов.

При этом, по его словам, число досрочно выходящих на пенсию граждан будет расти: в частности, это будут многодетные матери. «С 2021 года в 56 лет начнут выходить на пенсию матери, родившие и воспитавшие четырех и более детей. А с 2023 года в 57 лет - матери троих детей», - сказал глава ПФР.

Возраст выхода на пенсию в России был повышен в 2018 году. Постепенно его повысят до 60 лет для женщин и до 65-ти – для мужчин к 2028 году. До 2019 года пенсионный возраст составлял 55 лет и 60 лет для женщин и мужчин соответственно.