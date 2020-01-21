Затворы дамбы открыли, уровень воды в Петербурге снижается Затворы Комплекса защитных сооружений Петербурга полности открыли рано утром 21 января, уровень воды постепенно понижается, сообщили в дирекции КЗС. Максимальный уровень был зафиксирован около половины шестого утра и составил +151 см. По словам представителей КЗС, частичное закрытие дамбы позволило избежать поднятия уровня воды в Петербурге до отметки наводнения (+161 см). Сейчас уровень воды у поста измерения «Горный институт» стабильно снижается. Затворы дамбы закрыли накануне вечером после штормового предупреждения. Порывы ветра достигали 17 м/с. Tweet Телеграм Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен