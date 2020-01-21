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11:21

Петербург обновил температурный рекорд шестидесятилетней давности

фото ЗакС политика Петербург обновил температурный рекорд шестидесятилетней давности

Аномально теплая зима в Петербурге продолжает бить старые температурные рекорды. На этот раз, поднявшись до отметки 4,8 градусов по Цельсию, температура 21 января превысила пиковую отметку, зафиксированную в этот день в 1957 году: это на два деления термометра больше, чем 63 года назад. Примечательный факт предал огласке в своем Facebook  ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

"В течение дня город будет находиться на периферии уходящего циклона", - гласит его прогноз.

Ранее в январе агрономы сообщили, что в бесснежном городе расцвело несколько видов цветов, а накануне, 20 января, в соцсетях получила распространение информация о появившихся грибах.

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