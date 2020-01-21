Мосгорсуд отменил 14 постановлений об обысках по делу ФБК

Мосгорсуд отменил 14 постановлений об обысках в домах сотрудников и волонтеров региональных штабов Навального в октябре, сообщил соратник Навального Леонид Волков в своем Telegram-канале.

По его словам, сейчас по «третьей» волне обысков по делу об отмывании денег ФБК обжаловано 56 постановлений, из них отменено 25%. Адвокат Татьяна Молоканова в разговоре с «МБХ медиа» уточнила, что отмена постановлений связана с нарушениями при рассмотрении ходатайств о признании этих обысков законными. По ее словам, скорее всего, этот вопрос отправили на новое рассмотрение.

Накануне стало известно, что Мосгорсуд отменил постановление об обыске у активиста ставропольского штаба Навального по этому делу.

Уголовное дело об отмывании денег в отношении ФБК было возбуждено в августе. Изначально навальнистам вменяли отмывание 1 млрд рублей, позже сумма претензий сократилась до 75 млн рублей. В августе, сентябре и октябре силовики провели ряд обысков у сотрудников штабов по всей России, их банковские счета блокируют.