Явлинский опасается появившегося у Путина интереса к цифровым технологиям

Основатель партии "Яблоко" Григорий Явлинский отметил изменения в сфере интересов и приоритетов президента Владимира Путина. Если раньше главу государства принято было изображать в виде человека, равнодушного к благам компьютерной цивилизации, то сейчас, по наблюдениям старейшего демократа, положение вещей кардинально транформировалось, и для него это "не к добру". Более того, Явлинский утверждает, что в нарастающей "цифровизации" таится одна из самых серьезных опасностей для страны.

"Соединение режима Путина с современной цифровой революцией приведет к тому, что ваши дети вообще будут в состоянии холопов и крепостных, потому что цифровая революция — это такое мощное оружие в руках мафии, которое, вообще говоря, изменит состояние общества коренным образом. Мы же не зря дружим с Huawei, правда? В смысле наше правительство. Это очень серьезное направление, и сейчас надо начинать противостоять этому направлению", - заметил политик в интервью "Эху Москвы".

При этом, вопреки хвалимому многими экспертами "технократизму" нового премьер-министра Михаила Мишустина, Явлинский уверен, что на качестве и особенностях работы правительства такого рода перестановки в сегодняшней России никак не скажутся.

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