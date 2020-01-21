Петербург может пересмотреть перечень зон, отведенных под мусорные предприятия

Перечни из четырех территорий, зарезервированных под возможное строительство мусороперерабатывающих предприятий, и девяти участков, на которых в будущем могут быть построены мусоросортировочные, перегрузочные и прессовальные станции должны быть частично пересмотрены, заявил директор СПб ГКУ «НИПЦ Генерального плана» Юрий Бакей на заседании комиссии по экологической защите населения 21 января.

Бакей рассказал, что вместе со своими коллегами анализирует участки, отраженные в территориальной схеме обращения с отходами. По его словам, некоторые из представленных там территорий будут подтверждены конструкторами Генплана, по ряду территорий будет корректировка местоположения, а от некоторых городу придется отказаться.

Руководитель «НИПЦ Генерального плана» объяснил, что с 2005 года, когда эти участки впервые включили в территориальную схему обращения с отходами, произошло много изменений. В частности, велась жилая застройка без учета некоторых территорий, отведенных под мусорные предприятия.

На вопрос депутата Ирины Ивановой, будут ли пересматриваться площадки в Колпинском районе, Бакей ответил утвердительно.

Уточнять, какие конкретно места могут быть потеряны для мусорных предприятий Бакей не стал. Он сообщил журналистам, что делать выводы пока преждевременно, так как анализ территориальной схемы продолжается.

Напомним, согласно проекту территориальной схемы обращения с отходами, опубликованной на сайте комитета по благоустройству 23 декабря, в Петербурге отводятся участки под мусороперерабатывающие предприятия в поселках Левашово, Петро-Славянка, Саперный и на границе Ломоносова с Петергофом. В этих населенных пунктах прошли общественные недовольства, в частности проводились митинги и сборы подписей в Смольный.

Жителей беспокоит, что, согласно Генплану и правилам землепользования и застройки, на этих участках возможно размещение мусоросжигательных предприятий. Руководители комитета по благоустройству при этом заявили, что никаких конкретных проектов мусорных заводов пока нет, а город намерен в первую очередь развивать мощности предприятия МПБО-2, занимающегося аэробным компостированием отходов.

Накануне прошел «круглый стол» по вопросу «мусорной реформы». На нем чиновники заявили, что выступают за экологичное обращение с отходами, а строительство новых комплексов пока не планируется. Подробнее об этом – в материале ЗАКС.Ру.

Сергей Еремеев

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