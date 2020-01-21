Песков назвал "абсолютно понятной и ясной реальностью" скорость работы над поправкам в Конституцию

Любые инициативы президента Владимира Путина реализуются в приоритетном порядке, и конституционная реформа не исключение, передает «Медуза» со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

«Президент озвучил инициативу. Любые инициативы, которые озвучиваются главой государства, встречаются с большим вниманием, и реализация этих инициатив, их обсуждение всегда осуществляются исключительно в приоритетном порядке. Это абсолютно понятная и ясная реальность, в которой мы существуем», - сказал Песков.

По его словам, «четких дат» осуществления реформы в Кремле пока не ставят, но в «долгий ящик ничего откладывать не будут».

Тем временем рабочая группа по подготовке предложений по изменениям Конституции пригласили к работе главу ЦИК Эллу Памфилову, передает РИА «Новости» со ссылкой на сенатора, сопредседателя группы Андрея Клишаса. Рабочая группа состоит из 75 деятелей.

20 января президент Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект о поправках в 22 статьи Конституции. 15 января Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию высказал такую идею. Между этими двумя событиями прошло всего три рабочих дня.

Среди предложенных поправок - ужесточение требований к кандидатам в президенты, сокращение максимального количества президентских сроков до двух, наделение Госдумы полномочиями утверждать федеральных министров, установление приоритета российского права над международным.