Быков оценил адресованные студентам ограничения ВШЭ на публичные высказывания

Публицист и преподаватель Дмитрий Быков выпустил аналитический текст, посвященный январской инициативе московской Высшей школы экономики (ВШЭ), которая запрещает студентам публично выступать с заявлениями от лица этого образовательного учреждения. По мнению автора, сегодняшние политические реалии таковы, что, будучи не совсем гуманной и прогрессивной по своей сути, инициатива, тем не менее, пойдет на пользу молодым людям. В западных странах, считает Быков, все было бы ровно наоборот, поскольку в них чем человек публичнее и оригинальнее в полемике, тем интереснее и благополучнее у него складывается карьера.

"Если там лучше всего трудоустраиваются самые активные, то здесь — самые неприметные, которых я чаще всего и не помню", - пишет он в новой колонке в "Собеседнике".

Он добавляет, что студенческая социально-политическая активность в его родной стране исторически никогда не поощрялась никакими властями и, напротив, порой серьезно каралась. Из этого следует, что инициатива призвана обезопасить получающую образование молодежь.

"Надо знать, что экономика в России отделена от политики: экономика, как при Столыпине, может быть вполне прогрессивной, но политика обязана быть ретроградной", - напомнил публицист.

Наконец, третий и последний довод Быкова представляет собой риторический прием. Ему неприятна сама аббревиатура ВШЭ на слух, поскольку напоминает ему "о проверке на вшивость — той проверке, которую в России не выдерживает практически никто из так называемых системных либералов".

По информации журнала DOXA, администрация вуза собирается прекратить поддержку всех студенческих медиа и запретить правозащитную деятельность студенческих организаций.