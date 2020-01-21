18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

12:55

Столичные левые силы помянули Ленина у мавзолея

фото ЗакС политика Столичные левые силы помянули Ленина у мавзолея

На Красной площади, возле мавзолея Ленина, о 96-й годовщине со дня его смерти собрались вспомнить представители левых политических движений. По оценкам организаторов, акцию посетило около тысячи москвичей. Среди них были замечены члены КПРФ, "Левого фронта", общественных организаций "Дети войны" и "Надежда России".

Для поклонников революционера и первого советского руководителя наступивший год особенный: в апреле они намерены широко отпраздновать также 150-летие со дня его рождения.

"В этой связи актуально поставить вопрос о возрождении Музея Ленина в Москве, который был закрыт в период вакханалии 90-х годов прошлого века", - говорится в отчете об акции.

У столичных коммунистов не вызывает сомнений то, что фигура "вождя мирового пролетариата" представляет собой "наше национальное достояние".

file3058.jpg (183 KB)

Фотография: "Левый фронт"


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:
15:21 СМИ: Шойгу и Силуанов сохранят посты в новом правительстве, Мутко, Васильева и Орешкин - нет

14:52 ФБК: Перед отправкой Шаведдинова в армию его обокрали

14:23 Макаров обошел по цитируемости всех глав Заксобраний в 2019 году

13:57 Петербуржец провел виртуальную акцию против эксплуатации животных

13:56 Беглов и Макаров отправились в Израиль

13:51 Единороссы предложили продлить программу маткапитала в Петербурге до конца 2026 года

13:40 Профсоюзы Петербурга потребовали извинений от единороссов ЗакСа

13:32 Володин развеял слухи о досрочном роспуске Госдумы

13:27 Суд начал рассмотрение дела активиста "Весны" из-за акции против повышения цен на проезд

13:13 Защитники "Сада на Неве" провели чаепитие у здания Смольного

12:58 Законопроект о поправках в Конституцию поддержат три думские фракции

12:55 Столичные левые силы помянули Ленина у мавзолея

12:34 Быков оценил адресованные студентам ограничения ВШЭ на публичные высказывания

12:18 Песков назвал "абсолютно понятной и ясной реальностью" скорость работы над поправкам в Конституцию

12:16 Под Псковом нашли массовое захоронение убитых нацистами детей

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru