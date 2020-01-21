Столичные левые силы помянули Ленина у мавзолея

На Красной площади, возле мавзолея Ленина, о 96-й годовщине со дня его смерти собрались вспомнить представители левых политических движений. По оценкам организаторов, акцию посетило около тысячи москвичей. Среди них были замечены члены КПРФ, "Левого фронта", общественных организаций "Дети войны" и "Надежда России".

Для поклонников революционера и первого советского руководителя наступивший год особенный: в апреле они намерены широко отпраздновать также 150-летие со дня его рождения.

"В этой связи актуально поставить вопрос о возрождении Музея Ленина в Москве, который был закрыт в период вакханалии 90-х годов прошлого века", - говорится в отчете об акции.

У столичных коммунистов не вызывает сомнений то, что фигура "вождя мирового пролетариата" представляет собой "наше национальное достояние".

Фотография: "Левый фронт"

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.