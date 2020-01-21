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13:13

Защитники "Сада на Неве" провели чаепитие у здания Смольного

фото ЗакС политика Защитники "Сада на Неве" провели чаепитие у здания Смольного

Инициативная группа, с осени пытающаяся активно защищать "Сад на Неве" на Смольной набережной от строительства в нем судебного квартала, в очередной раз явилась к зданию городского правительства. Прямо на улице утром 21 января активисты провели "протестное" чаепитие.

Формально они обозначили цель визита так: "сверить часы с чиновниками и убедиться, что те действительно работают на город и благо людей".

На данный момент они ожидают получения на руки мотивировочной части судебного решения относительно сада - для того, чтобы иметь возможность составить апелляцию. Отказ включать сад в список ЗНОП прозвучал в суде на минувшей неделе.

На стороне гражданских активистов выступают оппозиционные депутаты ЗакСа, чьих голосов в парламенте оказалось недостаточно для того, чтобы заблокировать прохождение инициативы.

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Фотографии: Activatica


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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