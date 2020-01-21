Володин развеял слухи о досрочном роспуске Госдумы

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин поспешил успокоить тех, кто прогнозирует досрочные выборы в возглавляемую им палату Федерального собрания: этого, по его словам, не следует ожидать.

"Не надо обсуждать надуманные темы, которые потом оказываются фейком. Но при этом те, кто их распускал, придумывают уже новые отговорки, почему это вроде должно было быть, но не состоялось", - приводит его слова издание Znak.com.

Характерно, что, по мнению Володина, "вбросили" информацию зарубежные журналисты, а отечественные СМИ, в свою очередь, имели трудности с указанием первоисточника. По плану выборы в Госдуму должны состояться в сентябре 2021 года.

Отметим, что вторая половина месяца началась с отставок крупных государственных деятелей: 15 января в полном составе было распущено правительство, 20 января стало известно об уходе со своего поста генерального прокурора Юрия Чайки. Кроме того, в ходе послания Федеральному собранию президент Владимир Путин дал понять, что не собирается больше баллотироваться на высшую должность в РФ.