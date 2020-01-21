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13:40

Профсоюзы Петербурга потребовали извинений от единороссов ЗакСа

фото ЗакС политика Профсоюзы Петербурга потребовали извинений от единороссов ЗакСа

Профсоюзы Петербурга и Ленобласти потребовали от депутатов фракции «Единая Россия» в Заксобрании прекратить преследование и извиниться, говорится в заявлении Ленинградской федерации профсоюзов.

Представители профсоюзов воспринимают действия петербургских единороссов «как политическое преследование за принципиальную позицию по изменениям пенсионного законодательства, а также по недопущению продажи в частные руки источников минеральных вод на Кавказе». По их словам, депутаты не представили ни одного конкретного примера обращения граждан о невозможности приобрести путевки в санатории, пансионаты и детские оздоровительные лагеря.

Профсоюзы обратили внимание на то, что почти 30 лет назад санаторно-курортное обеспечение граждан было выведено из-под управления профсоюзами, и заниматься этим должен Фонд социального страхования. За организацию и финансирование отдыха детей трудящихся в лагерях отвечает исполнительная власти Петербурге уже более десяти лет, отметили в организации.

По мнению профсоюзов, депутаты «намерены контролировать и финансово-хозяйственную деятельность профсоюзов» под предлогом «систематических обращений» граждан, и не имея таких полномочий, рассылают в контрольно-надзорные органы «запросы, для получения хоть какого-нибудь компромата с целью бросить тень на репутацию профсоюзов». В организации напомнили, что прокуратура Петербурга проверяла деятельность профсоюзов в 2018 году и нарушений не выявила.

«Мы, профсоюзы Санкт-Петербурга и Ленинградской области, требуем прекратить политическое преследование, организованное фракцией партии "Единая Россия" в Законодательном собрании Санкт-Петербурга, и извиниться перед профсоюзами. Мы отказываем в доверии этой фракции», - заявили в профсоюзе, добавив, что открыты для «любых конструктивных переговоров по защите социально-трудовых прав и интересов членов профсоюзов и членов их семей».

Накануне глава Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков объявил о намерении подать на депутатов ЗакСа в суд.

За Федерацию профсоюзов Петербурга и Ленобласти ЗакС основательно взялся в конце ноября 2019 года. Тогда в различные профильные ведомства города были направлены запросы. Депутаты намерены выяснить, выполняет ли организация должным образом свою работу.

Депутат ЗакСа Елена Киселева ранее заявила, что Федерация профсоюзов «выполняя свои прямые обязанности по защите прав петербуржцев, не проявляет никакой активности и инициативности».

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