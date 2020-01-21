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13:51

Единороссы предложили продлить программу маткапитала в Петербурге до конца 2026 года

фото ЗакС политика Единороссы предложили продлить программу маткапитала в Петербурге до конца 2026 года

Фракция «Единая Россия» внесла на рассмотрение Заксобрания Петербурга законопроект о продлении действия региональной программы материнского капитала до 31 декабря 2026 года, сообщили в пресс-службе ЗакСа.

По словам спикера ЗакСа Вячеслава Макарова, документ разработан в соответствии с задачами, которые озвучил президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию 15 января. В ЗакСе напомнили, что программа регионального материнского капитала действует с 2012 года. Она предполагает выплату из городского бюджета семьям, где родился третий или последующий ребенок. Сейчас сумма выплаты составляет более 160 тысяч рублей.

Путин в послании Федеральному собранию предложить дать российским семьям право на материнский капитал в полном объеме – 466 тысяч рублей после индексации в 2020 году – при рождении первого ребенка. При рождении второго ребенка он предложил доплачивать к этой сумме еще 150 тысяч рублей – до 616 тысяч.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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