Петербуржец провел виртуальную акцию против эксплуатации животных

Петербургский активист Вадим Соловьев опубликовал пост в Instagram, в котором при помощи компьютерной графики перенес на Дворцовую площадь исполинских размеров ящерицу. Согласно пририсованной рядом табличке, с земноводным якобы можно сфотографироваться за 500 рублей. Таким образом автор выразил свое несогласие с эксплуатацией животных и издевательствами над ними.

"Если этот гигантский гм-ящер хотя бы может сожрать своего эксплуататора, то у других зверюх не всегда есть такая возможность. Не поощряйте такие развлечения. Свободу гигантским ящерицам!", - прокомментировал свой поступок Соловьев.

За четыре часа, прошедших с момента опубликования в Instagram, пост собрал свыше 16 тысяч просмотров.