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13:56

Беглов и Макаров отправились в Израиль

фото ЗакС политика Беглов и Макаров отправились в Израиль

Во вторник, 21 января, начался визит губернатора Петербурга Александра Беглова и спикера городского Законодательного собрания Вячеслава Макарова в Иерусалим, сообщила пресс-служба ЗакСа.  

Здесь они в составе петербургской делегации примут участие в церемонии открытия монумента «Свеча памяти», посвященного героическим защитникам и жителям блокадного Ленинграда. Ожидается, что 23 января Иерусалим посетит президент России Владимир Путин.

В рамках визита петербургской делегации запланированы встречи с ветеранами и блокадниками. На территории Израиля проживает более 1500 человек, переживших блокаду.

По данным, опубликованным на сайте госзакупок, визит городских лидеров в Иерусалим обошелся бюджету Петербурга в 6,9 млн рублей.

Отметим, что в ближайшую среду, 22 января, не состоится очередное пленарное заседание Заксобрания. По словам председателя комитета по законодательству петербургского парламента Дениса Четырбока, перенос понадобился, поскольку большой объем законодательных инициатив, внесенных в ЗакС этой зимой, пока не успели рассмотреть профильные комитеты и комиссии. 


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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