ФБК: Перед отправкой Шаведдинова в армию его обокрали

Пресс-секретарь Фонда борьбы с коррупцией Кира Ярмыш заявила в Telegram своей организации о том, что перед принудительным вывозом ее коллеги Руслана Шаведдинова в Архангельскую область для прохождения срочной службы его ограбили.

"В протоколе обыска указано, что никаких предметов из квартиры Шаведдинова не изъято. Тем не менее, пропали ноутбук, мобильный телефон и телевизор. Судя по всему, сотрудники СК и те, кто помогал им проводить обыск, прибегли к своей излюбленной тактике - просто воровать личное имущество сотрудников ФБК, пользуясь, что никакие их жалобы и заявления все равно потом рассмотрены не будут", - подчеркнула Ярмыш.

Женщина выразила удивление тем, что некоторым из недобросовестных гостей чужих квартир впоследствии хватает совести произносить слова "об офицерской чести на благо страны".

Напомним, в конце декабря друзья и коллеги потеряли Шаведдинова. После визита к нему домой выяснилось, что дверь взломана и квартира пустует. Днем позже "навальнист" объявился в Арктике, на Новой Земле. Там он будет проходить срочную службу, в течение которой ему, в отличие от сослуживцев, запретили пользоваться мобильным телефоном. В ФБК считают произошедшее незаконным похищением человека, особенно учитывая то, что служить в армии ему нельзя по состоянию здоровья. Солдатские матери пожаловались на принудительный призыв Шаведдинова в Генпрокуратуру. Позже в СК заявили о том, что обыск у него дома был продиктован срочной необходимостью.