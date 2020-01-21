Путин предложил Чайке занять пост полпреда президента в СКФО

Генпрокурор Юрий Чайка получил предложение президента Владимира Путина занять пост полпреда в Северо-Кавказском федеральном округе, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова. Он отметил, что формально указ пока не подписан.

Путин встретился с Чайкой и поблагодарил его за работу на посту генпрокурора, передает ТАСС. Он выразил надежду, что опыт Чайки будет востребован новым главой ведомства, кандидатуру которого 22 января рассмотрит Совет Федерации.

Об уходе Чайки в связи с переходом на новую должность стало известно 20 января. На его место генпрокурора Путин предложил кандидатуру замглавы Следственного комитета Игоря Краснова.

Чайка был генеральным прокурором России с 2006 года. До этого он на протяжении почти семи лет был министром юстиции.