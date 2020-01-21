СМИ: Мединский, Козак и Колобков не войдут в новый состав кабмина

В новое правительство премьер-министра Михаила Мишустина, вероятнее всего, не войдут Дмитрий Козак, Владимир Мединский и Павел Колобков, пишет РБК со ссылкой на источники.

Козак исполняет обязанности вице-премьера и курирует вопросы топливно-энергетического комплекса и промышенности. Кто может занять его место в новом составе кабмина, не уточняется. Есть предположения, что вопросы промышленности могут добавить в полномочия министра энергетики Александра Новака. Козак, в свою очередь, может перейти на работу в администрацию президента.

Об уходе Мединского с поста министра культуры сообщили три источника. Его вероятным приемником называют Ольгу Любимову – руководителя департамента кинематографии. Мединский возглавлял Минкульт с 2012 года, в ноябре 2019 года он заявил, что не собирается на пенсию, а до 2024 года ему «еще столько всего нужно сделать».

Не будет в новом кабмине, вероятно, и министра спорта Павла Колобкова. По словам источников, несмотря на вероятный уход, он «ходит в джинсах и шутит с сотрудниками». Кандидатами на его место называют президента Единой лиги ВТБ по баскетболу Сергея Кущенко и главу департамента спорта Москвы Алексея Кондаранцева.

Министр здравоохранения Вероника Скворцова также не войдет в состав правительства, утверждают источники. На ее место прочат главу Росздравнадзора Михаила Мурашко или главу Федерального медико-биологического агентства Владимира Уйбу.

Ранее источники сообщили, что места в правительстве, скорее всего, созранят Сергей Шойгу (министр обороны), Антон Силуанов (министр экономики) и Юрий Борисов (вице-премьер по ОПК). Постов, вероятно, лишатся Ольга Васильева, Максим Орешкин, Виталий Мутко. Новичками в кабмине могут стать депутат Госдумы Леонид Левин и губернатор Пермского края Максим Решетников.