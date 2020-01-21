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16:25

Ройзману видится анахронизмом шестилетний президентский срок

фото ЗакС политика Ройзману видится анахронизмом шестилетний президентский срок

Политик Евгений Ройзман, на волне общественного обсуждения анализируя намеченные президентом конституционные перемены, нашел дополнительный изъян существующего порядка вещей, установленного основным государственным законом. Он уверен, что в статье о числе президентских сроках не только не должно быть слова "подряд", но и саму длительность этих сроков необходимо урезать. Экс-мэр Екатеринбурга попробовал это аргументировать, апеллируя к так называемому "духу времени" и быстроте политических процессов в XXI веке.

"При Петре I, если им надо было указ отвезти в Вологду, они его везли через Архангельск, потому что это был самый простой путь, и в те годы управление было другое. Сейчас ты с одного гаджета можешь быть на связи со всеми, устраивать онлайн-конференции, в закрытом режиме со всеми советоваться одновременно. И сейчас 6 лет – это не те 6 лет, что были какое-то время назад и даже не 4 года, это какой-то гигантский вообще срок. Он не нужен такой совершенно точно", - сформулировал он свою позицию в авторском радиоэфире.

Вслед за Алексеем Навальным Ройзман утверждает, что Конституция плохая, никому еще по-серьезному не помогла за все время своего действия, а потому защищать ее не следует.

Накануне, 20 января, Владимир Путин внес свои поправки в виде законопроекта в Госдуму. Спикер Вячеслав Володин, в свою очередь, пообещал избежать чрезмерной спешки при их рассмотрении.

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