Цыпляев не увидел в конституционных поправках усиления роли Госсовета

Петербургский политик, декан юридического факультет РАНХиГС Сергей Цыпляев дал свою оценку активно обсуждающимся в обществе и в СМИ поправкам в Конституцию, которые предлагает внести президент. Вопреки пессимистически настроенным экспертам, полагающим, будто Владимир Путин готовит себе новый "плацдарм" и "под себя" усиливает влияние Государственного совета, экс-полпред в Санкт-Петербурге не видит в новой конфигурации власти ничего, напоминавшего бы о путинском стремлении сохранить максимальную власть.

Применительно к Госсовету, утверждает юрист, речь в настоящий момент может идти только о роли и влиянии региональных властей.

"Долгое время была серьезная битва между Совфедом и федеральной властью. Атака была сильной, региональная элита все проиграла, губернаторы ушли из Совета Федерации, они перестали быть выборными, и в качестве утешительного приза им был предоставлен Государственный совет, где они могут работать в качестве очень квалифицированных экспертов. Теперь просто этот утешительный приз записан более солидно, но пока каких-то особых полномочий туда не заведено", - интерпретировал Цыпляев объявленные перемены в студии "Эха Петербурга".

Самое принципиальное, на его взгляд, изменение ожидает Конституционный суд: помимо урезания числа судей с 19 до 11 человек его предложено наделить "несвойственной суду функцией надзора". При гипотетических разногласиях между президентом и парламентом эту роль хотят возложить на КС.

Ожидается, что поправки, внесенные Путиным в Госдуму в виде законопроекта, весной выставят в качестве предмета некоего всенародного голосования.