Медведев больше не подписан на страницу правительства в Instagram

Заместитель главы Совета безопасности Дмитрий Медведев, до середины января работавший председателем правительства, решил отписаться от аккаунта кабинета министров в сервисе Instagram. На эту деталь обратило внимание издание "Открытые медиа", следящее за активностью высокопоставленного чиновника в социальных сетях.

Примечательно, что эта подписка была единственной на странице Медведева. В свою очередь, в правительстве за обновлениями Медведева в форме подписки следить продолжают.

Об отставке всего кабмина экс-премьер объявил 15 января. Как писали ранее те же "Открытые медиа", поводом для этого поступка послужили разногласия Медведева с президентом Владимиром Путиным относительно будущей конституционной реформы. Что касается рядовых министров, то для них, как рассказывали близкие к ситуации источники, это решение стало полной неожиданностью.

Место Медведева занял экс-глава ФНС Михаил Мишустин.