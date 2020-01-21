ЛДПР выдвинула в детские омбудсмены экс-мундепа МО «Литейный округ» Лебедеву

Фракция ЛДПР в Законодательном собрании решила выдвинуть на должность уполномоченного по правам ребенка в Петербурге бывшего муниципального депутата МО «Литейный округ» Екатерину Лебедеву. Об этом 21 января ЗАКС.Ру сообщил заместитель координатора по идеологической работе регионального отделения партии Максим Стецура.

По его словам, на протяжении трех лет Лебедева занимается благотворительностью – помогает детям с сахарным диабетом. В частности, экс-мундеп организовывает выдачу бесплатных глюкометров, материальную помощь и другое, пояснил Стецура. Он добавил, что кандидатов на выдвижение было несколько, но фракция выбрала Лебедеву. Документы на выдвижение уже переданы в ЗакС, уточнил представитель ЛДПР.

В разговоре с ЗАКС.Ру Лебедева сообщила, что заявление на выдвижение писала 20 января. По ее словам, она несколько лет занимается помощью семьям и детям-инвалидам, а также сотрудничает с несколькими общественными организациями. Экс-мундеп намерена на заседании городского парламента представить свою программу.

- Я представлю свой план работы, который мы вместе с партией разработаем, когда я буду выступать в Законодательном собрании. Шансы я никак не оцениваю. Я прекрасно всё понимаю, что у нас всего три голоса. Но я постараюсь доказать депутатам Законодательного собрания, что у меня есть достаточно опыта, чтобы занять эту должность, - рассказала Лебедева.

Депутат городского парламент от «Справедливой России» Надежда Тихонова сообщила ЗАКС.Ру, что поинтересовалась в юридическом управлении ЗакСа, сколько кандидатов выдвинуто официально. Ей сообщили о наличии заявления только на вице-губернатора Анну Митянину, которую выдвинул губернатор Петербурга Александр Беглов, рассказала Тихонова.

Как заявил ЗАКС.Ру депутат ЗакСа от «Единой России» Денис Четырбок, выдвинула своего кандидата и партия «Коммунисты России». При этом, они не являются субъектом выдвижения и не могут предлагать своих кандидатов, сообщил парламентарий. Выдвигать людей на пост детского омбудсмена могут только губернатор, фракции, комиссии ЗакСа и сами депутаты городского парламента.

Прием заявок на выдвижение кандидатов на должность детского омбудсмена заканчивается 21 января в 18:00 часов, сообщил Четырбок. Он напомнил, что после выдвижения проходит проверка документов. Позже из оставшихся кандидатур депутаты выбирают омбудсмена тайным голосованием на заседании ЗакСа, пояснил депутат.

- Если подано более двух кандидатур, то голосование проводится в два тура. В первом туре выбираются два кандидата, которые набрали большинство голосов по сравнению с другими. По ним и принимается решение. В случае, если один из кандидатов набирает 26 или более голосов, он считается назначенным на должность уполномоченного по правам ребенка. Если ни один из кандидатов не набирает такое количество голосов, то уполномоченный не назначен и снова объявляется прием предложений, - рассказал парламентарий.

Напомним, полномочия действующего детского омбудсмена Светланы Агапитовой истекают 21 января 2020 года. Она была избрана на пять лет в 2014 году на второй срок. Омбудсмен не может занимать свой пост более двух сроков. В 2014 году на должность уполномоченного по правам ребенка выдвинули шесть кандидатур. После проверки участие непосредственно в выборах приняли четыре человека: Агапитова (кандидатура внесена губернатором), мундеп МО «Морские ворота» Сергей Винниченко (внесен ЛДПР), безработная Марина Журавлева (внесена депутатом Ириной Комоловой) и директор общества «Воин» Александр Поспелов (внесен КПРФ).

В 2020 году КПРФ и «Справедливая Россия» решили не предлагать своих кандидатов на пост омбудсмена. Глава фракции «Яблоко» Борис Вишневский поддержал кандидатуру Митяниной. За нее высказалась и председатель комиссии по социальной политике и здравоохранению Законодательного собрания Елена Киселева.

София Саттарова

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.