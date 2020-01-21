В России хотят принудительно лечить пьяных правонарушителей

Правительственные чиновники выдвинули инициативу о введении принудительного лечения от алкоголизма для тех, кто неоднократно привлекался к ответственности за правонарушения, совершенные в нетрезвом виде. На документ, который направили для проработки в Минюст и МВД, ссылается газета "Известия".

К правонарушениям, заслуживающим принудительного лечения, по мнению инициаторов, следует отнести также непосредственно само распитие спиртного в общественных местах.

Ведомства должны будут представить свое видение и свою редакцию документа к 1 марта. В случае, если инициатива получит ход, она может войти в новую версию КоАП, которая должна вступить в силу с начала следующего года.

Отметим, что в 2019 году в Госдуме прошла первое чтение инициатива, призванная возродить вытрезвители.