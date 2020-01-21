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18:16

Пресс-секретарь мурманского завода назвала журналистов "тварями пиндосовскими"

фото ЗакС политика Пресс-секретарь мурманского завода назвала журналистов "тварями пиндосовскими"

Пресс-секретарь мурманского судостроительного завода №10 Ольга Попова назвала журналистов издания «СеверПост» «тварями пиндосовскими» в комментариях паблика СМИ во «ВКонтакте», на это обратила внимание «Медиазона».

Так Попова прокомментировала новость издания о том, что гендиректор завода Евгений Зудин оштрафован на 10 тысяч рублей из-за долгов предприятия по зарплате сотрудникам. Издание сообщило, что задолженность превысила 16 млн рублей, и что были закрыты долги за октябрь и ноябрь, но есть задержки за декабрь и январь.

«Вы хотя бы причину знаете, спросили? Неее, зачем писать, что со "Звёздочки" деньги не пришли. Зачем кому-то правда?!!!! Жареную новостюшку хапнули и вперёд рейтинг своей "инфопомойки" поднимать», - заявила пресс-секретарь завода, упомянув о спонсорстве «"западных" друзей».

В реплаях Попову спросили, являются ли ее слова официальной позицией руководства по задолженностям по зарплате сотрудникам завода. На этот вопрос на момент публикации новости она не ответила.

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