18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

18:20

"Коммунисты России" провели акцию, посвященную Ленину

фото ЗакС политика "Коммунисты России" провели акцию, посвященную Ленину

По случаю 96-й годовщины со дня смерти революционера Владимира Ленина в память о нем к Финляндскому вокзалу вышли представители партии "Коммунисты России".

У памятника знаменитому большевику они потребовали возвращения петербургскому метрополитену имени Ленина. В дальнейшем они намерены добиваться этого через Горизбирком, настаивая на проведении референдума.

Закончив стоять у памятника кумиру, они отправились в исторический район Пески, где уже, в свою очередь, потребовали у властей навсегда отказаться от регулярно тиражируемой в прессе идеи переименовать 10 Советских улиц в Рождественские. Лоббистов этой идеи лидер петербургского отделения партии Сергей Малинкович обозвал "контрреволюционерами".

Утром по тому же поводу - в честь Ленина -  собрались представители московских левых движений: тысяча людей вспомнила об исторической роли "вождя мирового пролетариата" у мавзолея, в котором находится его тело.

file3064.jpg (205 KB)

Фотография: "Коммунисты России"


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:
18:49 Смольный и "Метрострой" решили заключить мировое соглашение

18:20 "Коммунисты России" провели акцию, посвященную Ленину

18:20 «Ежу понятно, что нужен раздельный сбор»: В ЗакСе обсудили мусорную реформу

18:16 Пресс-секретарь мурманского завода назвала журналистов "тварями пиндосовскими"

17:43 В России хотят принудительно лечить пьяных правонарушителей

17:36 Комитет Госдумы одобрил закон о поправках в Конституцию

17:18 ЛДПР выдвинула в детские омбудсмены экс-мундепа МО «Литейный округ» Лебедеву

17:16 Медведев больше не подписан на страницу правительства в Instagram

16:57 Киселева не понимает, за что единороссы ЗакСа должны извиняться перед профсоюзами

16:49 Цыпляев не увидел в конституционных поправках усиления роли Госсовета

16:25 Ройзману видится анахронизмом шестилетний президентский срок

16:15 СМИ: Мединский, Козак и Колобков не войдут в новый состав кабмина

15:39 Путин предложил Чайке занять пост полпреда президента в СКФО

15:21 СМИ: Шойгу и Силуанов сохранят посты в новом правительстве, Мутко, Васильева и Орешкин - нет

14:52 ФБК: Перед отправкой Шаведдинова в армию его обокрали

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru