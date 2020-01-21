«Ежу понятно, что нужен раздельный сбор»: В ЗакСе обсудили мусорную реформу

До 23 января комитет по благоустройству Петербурга принимает предложения по совершенствованию территориальной схемы обращения с отходами. Помимо рядовых жителей города и общественных организаций, свои замечания направит комитет по градостроительству и архитектуре. Как выяснилось 21 января в Заксобрании, он не получил документ заблаговременно и изучал его параллельно с другими петербуржцами. Теперь представители КГА выступают за корректировку перечня участков, на которых могут быть построены новые мусорные предприятия.

Профильная комиссия по экологической защите населения Законодательного собрания Петербурга 21 января обсудила проект территориальной схемы обращения с отходами. Присутствовали представители бизнеса, общественных организаций и чиновники Смольного. По итогам встречи депутаты внесут свои предложения в документ. Очевидно, касаться они будут не только пресловутых 13 участков, которые город резервирует под возможное строительство мусороперерабатывающих предприятий и станций по сортировке и прессовке отходов.

Некоторые участники встречи оказались недовольны принципами составления нового проекта территориальной схемы. В ходе заседания выяснилось, что комитет по благоустройству не выслал этот документ заранее в комитет по градостроительству и архитектуре. Сотрудники КГА о положениях терсхемы узнали вместе с остальными горожанами 23 декабря, когда проект был опубликован в интернете.

В результате быстрее, чем КГА высказались улицы. Пока подведомственный комитету «НИПЦ Генерального плана» анализировал перечень участков на городских окраинах, отведенных под будущие мусорные объекты, жители Ломоносова и Петергофа провели митинги, в Колпинском районе появился протестующий против мусоросжигательных заводов арт-объект в противогазе, названный «призраком будущего», а в Левашово снова начали собирать подписи против МСЗ.

Первый заместитель председателя КГА Александр Тетерин и директор «НИПЦ Генерального плана» Юрий Бакей заверили депутатов, что список мест, зарезервированных под возможное строительство мусорных объектов, будет частично корректироваться. Бакей отметил, что с 2005 года, когда участки впервые включили в территориальную схему, в городе многое изменилось, в частности, жилая застройка слишком приблизилась к зарезервированным территориям.

- Застройка была без учета этих площадок, и мы их фактически потеряли, - заявил директор «НИПЦ Генерального плана».

По его словам, некоторые из участков КГА одобрит, несколько предложит сместить, а другие вообще убрать из проекта территориальной схемы. На вопрос депутата от КПРФ Ирины Ивановой, будут ли пересмотрены участки в Колпинском районе, где отведены места под два мусорных предприятия и одну сортировочную станцию, Бакей ответил утвердительно. Подробностей по конкретным территориям он не сообщил ни депутатам, ни журналистам. Однако отметил, что других потенциальных участков, которые можно было бы резервировать под мусорные предприятия в Петербурге «практически нет».

- Рано или поздно мы придем к очень простым вещам, к которым приходит весь мир. Не надо будет дискуссий, нужен раздельный сбор мусора или нет. Ежу понятно, что нужен. Просто нужен еще кто-то, кто это организует. Тогда начнется другой принцип переработки этого мусора, - добавил директор «НИПЦ Генерального плана».

На заседании комиссии ЗакСа дискуссии по поводу раздельного сбора отходов не было. Все соглашались, что он необходим, однако депутаты обращали внимание представителей комитета по благоустройству, что в территориальной схеме этот вопрос никак не прописан. Начальник отдела регулирования в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами комитета Анна Федорова уточнила, что в документе есть сведения о местах, где осуществляется раздельный сбор и заверила, что этот вопрос прорабатывается чиновниками.

- Если бы мы сокращали количество отходов, предпринимали меры по предотвращению образования отходов, их было бы меньше, - заявила присутствовавшим председатель правления ассоциации «Раздельный сбор» Татьяна Нагорская. - Если бы мы снижали класс опасности отходов, за счет раздельного сбора отходов, то потоки отходов из источников образования ехали бы в разные стороны.

Выступление общественницы поддержали члены депутатской комиссии и представители бизнеса. Генеральный директор АО «Управляющая компания по обращению с отходами в Ленинградской области», оператора соседнего региона, Сергей Санне считает, что Петербургу и Ленобласти необходимо прописать все транспортные потоки перевозки всех объемов мусора.

Мощности петербургского предприятия МПБО-2 начнут наращивать только в сентябре, а закончат в 2024 году. В существующем виде завод не может принять все городские отходы, и значительную часть мусора планируется везти в область. Как именно это сделать, Санне предлагает прописать в приложении к соглашению о взаимодействии между регионами по вопросу обращения с отходами. Иначе, бизнес может не справиться.

- Говоря официальным языком, нас всех встряхнуло предостережение прокуратуры Ленинградской области о том, чтобы региональный оператор Ленинградской области подхватил бы и Санкт-Петербург. Это реакция, видимо, на пресс-конференцию президента Российской Федерации, - отметил Санне.

Он заявил, что дополнительный документ, в котором будет прописано, «куда едет каждая тонна отходов», нужен обоим регионам и призвал депутатов заняться этой проблемой, раз главы субъектов молчат.

- Пока Ленинградская область решает, куда едут 2 млн тонн коммунальных отходов Санкт-Петербурга. Это некорректно, с моей точки зрения. Мне тоже нужна ясность, - добавил Санне.

Председатель комиссии по экологической защите населения, депутат от «Справедливой России» Надежда Тихонова рассказала ЗАКС.Ру, что одна из ее главных претензий к обсуждаемому варианту территориальной схемы заключается в том, что документ был составлен исключительно силами комитета по благоустройству. Эсерка считает, что нужно было привлекать стороннего разработчика, который за бюджетный счет занялся бы и проектом терсхемы, и региональной программой обращения с отходами.

- Невозможно нескольким людям в комитете готовить такой объем. Конечно, этим должен был заниматься какой-то НИИ, должен был быть объявлен конкурс. Работа должна вестись на другом уровне, но с участием комитета. По сути три человека делали эту схему, - подчеркнула Тихонова.

Ожидается, что парламентский разбор полетов проекта территориальной схемы продолжится на заседании комиссии по экологии и природопользования в четверг, 23 января. Этот день будет последним для подачи предложений по документу от горожан. Тем не менее, депутат Иванова не видит ничего страшного в том, чтобы прислать свои замечания и после 25 января – на этот день у КПРФ намечен митинг в Колпино по мусорному вопросу.

- Ничего страшного, мы сделаем это до 7 февраля. Они что, не будут наши предложения принимать? Скажут «мы в домике»? – удивилась Иванова.

Тем не менее, коммунистка отметила, что не намерена будоражить настроения колпинцев, поскольку о судьбе мусорных предприятиях в петербургских пригородах пока ничего неизвестно, но встречаться с людьми и вести с ними разъяснительную работу по проекту территориальной схемы необходимо.

Сергей Еремеев

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