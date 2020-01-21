Смольный и "Метрострой" решили заключить мировое соглашение

Дирекция транспортного строительства и ОАО «Метрострой» собираются заключить мировое соглашение по взаимным многомиллионным искам, передает ТАСС со ссылкой на определение арбитражного суда Петербурга и Ленобласти.

Дирекция подавала к «Метрострою» иск на 2,8 млрд рублей, затем сумма требований снизилась до 847 млн. С января 2019 года суд так и не провел ни одного основного заседания по этому делу, как и по ответному иску «Метростроя» к Смольному на 8 млрд рублей. Предварительное заседание постоянно откладовалось, и на этот раз оно отложено до 27 февраля для составления мирного соглашения.

«Истец и ответчик заявили ходатайство об отложении судебного разбирательства, в связи с необходимостью предоставления времени для урегулирования спора мирным путем», - говорится в определении арбитража.

В конце 2019 года исполняющим обязанности гендиректора «Метростроя» стал экс-глава комитета по развитию транспортной инфраструктуры Сергей Харлашкин. Случилось это после того, как гендиректор компании Николай Александров был арестован по делу о растрате из-за поставок щебня.

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